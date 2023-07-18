Воронежские власти начали искать подрядчика для ремонта 44 км дорог за более чем 500 млн рублей

Стартовал поиск подрядчика для ремонта дорог в пяти районах Воронежской области за 512,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Общая протяженность требующих обновления участков составляет 44,27 км.

Заказчиком работ выступает региональный департамент дорожной деятельности. Источником финансирования — бюджет области.

За эту сумму подрядчику будет необходимо отремонтировать:

два участка дороги Лиски — Давыдовка в Лискинском районе общей протяженностью 6,42 км;

участок дороги М4 «Дон» — поселок 1-го отделения совхоза «Масловский» в Новоусманском районе протяженностью почти 6 км;

участки дорог Рамонь — Сенное — Нелжа и Обход г. Воронежа в Рамонском районе общей протяженностью 8,7 км;

участки дорог Курск — Борисоглебск — Курбатово — Землянск, Землянск — Старая Ольшанка, Семилуки — Землянск, Обход г. Воронежа в Семилукском районе общей протяженностью 13 км;

участки дорог Воронеж — Луганск, Курск — Борисоглебск — Хохольский — Репьевка — поселок Хохольский, Курск — Борисоглебск — Хохольский — Репьевка в Хохольском районе общей протяженностью 10 км.

Работы должны стартовать с даты заключения контракта и завершиться до 15 июля 2024 года. Подача заявок завершится 3 августа, подведение итогов планируется на 8 августа.

Кто получил контракт на ремонт дороги из Воронежа в Луганск за 1 млрд рублей. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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