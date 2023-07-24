С момента открытия обхода Аксая по участку проехало более 1 млн автомобилей

Более 1 млн автомобилей проехало за первый месяц по обходу Аксая в Ростовской области, сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор» Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор» Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Участок, открытый в июне текущего года наиболее востребован у водителей легковых автомобилей. На эту категорию приходится до трети трафика. В среднем по обходу ежедневно проезжает 33,5 тыс. автомобилей.

«Пик интенсивности движения пришелся на воскресенье, 16 июля — в этот день по участку проехало 43 948 автомобилей»,— сообщает пресс-служба компании

Обход Аксая был открыт 15 июня с участием президента Владимира Путина. Реконструкция данного отрезка трассы М-4 «Дон» протяженностью 35 км была завершена на полтора года раньше намеченного срока.

Анастасия Назарова