Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С момента открытия обхода Аксая по участку проехало более 1 млн автомобилей

Более 1 млн автомобилей проехало за первый месяц по обходу Аксая в Ростовской области, сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Участок, открытый в июне текущего года наиболее востребован у водителей легковых автомобилей. На эту категорию приходится до трети трафика. В среднем по обходу ежедневно проезжает 33,5 тыс. автомобилей.

«Пик интенсивности движения пришелся на воскресенье, 16 июля — в этот день по участку проехало 43 948 автомобилей»,— сообщает пресс-служба компании

Обход Аксая был открыт 15 июня с участием президента Владимира Путина. Реконструкция данного отрезка трассы М-4 «Дон» протяженностью 35 км была завершена на полтора года раньше намеченного срока.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...