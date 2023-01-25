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Аэропорт Кольцово составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, которые выполняют рейсы из Екатеринбурга. Так, по итогу 2022 года, среди международных авиакомпаний с пунктуальностью 95,9% первое место заняла «Авиа Траффик Компани». На втором месте «Белавиа» (88,5%), третье место у Uzbekistan Airways (84,6%).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди российских авиакомпании, которые выполнили 360 и более рейсов за год, первое место было отдано «Аэрофлоту» (95,5%), на втором месте «Ямал» (94,4%) и на третьем месте Utair (93,5%). В рейтинги отечественных компаний, которые выполнили менее 360 рейсов по итогу года, самой пунктуальной оказалась Smartavia (95,5%), затем идет «Северсталь» (94,5%) и замыкает тройку «НордСтар» (91,5%). Как пояснили в пресс-службе Кольцово, при составлении рейтинга, задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

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