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Челябинский облизбирком одобрил заявку на референдум о прямых выборах глав

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума по вопросу возврата прямых выборов глав городов и районов. Об этом в своем telegram-канале сообщил один из заявителей, председатель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

«Избирательная комиссия Челябинской области направила ходатайство и документы в законодательное собрание Челябинской области в целях проверки соответствия вопросов, предлагаемых для вынесения на референдум, требованиям законодательства»,— отмечают в облизбиркоме. Заксобранию предстоит в течение пяти дней уведомить об инициативе президента РФ, Совет Федерации, Госдуму, Правительство РФ и Центральную избирательную комиссию.

В июле в Челябинске в ходе публичных слушаний большинство присутствующих поддержали отмену двухуровневой системы местного самоуправления с внутригородскими районами и возвращение прямых выборов городской думы.

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