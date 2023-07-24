Петербург вошел в топ-10 регионов по численности среднего класса

Санкт-Петербург занял 10 место в общероссийском рейтинге регионов по численности населения, относящегося к среднему классу, следует из данных исследования «РИА Новости». Почти 20,1% населения города получает доход выше среднего.

При этом доля семей среднего класса в Петербурге составила 6,2% от общероссийского количества. Больше всего зажиточных домохозяйств нашлось в Ямало-Ненецком автономном округе (39,2%), Чукотском автономном округе (32,5%), Магаданской области (31,9%), Москве и Сахалинской области (30%) и Сахалинской области (28,7%).

При исследовании учитывались доходы и наличие собственности, социальное положение, которое уровень образования и профессиональной квалификации, а также на специфику потребления и жизненные цели. Под средним классом понимались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял седьмое место среди регионов СЗФО по размеру зарплат.

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