Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о технических характеристиках разных версий робота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Unitree Robotics Фото: Unitree Robotics

Компания Unitree, которая специализируется на робототехнике, представила четвероногую новинку со встроенными инструментами GPT. Модель Go2 ориентирована на обычных пользователей. Другими словами, механизм из алюминия и пластика будет вносить разнообразие в домашний круг, конкурировать с питомцами или даже замещать их.

Прежде всего речь о собаках. Во-первых, потому что габариты робота точно больше кошачьих и сравнимы с песиком средней породы: примерно 70 см в длину, 40 см в холке и около 15 кг веса. Во-вторых, технологии, заложенные в железяке, моделируют у нее схожее с собачьим поведение. Unitree Go2 бегает рядом с человеком, дает лапу, играет в мяч. Это умный и улучшенный партнер, заверяет производитель. Вряд ли робопес защитит от нападения, как это сделала бы сторожевая собака. Но за звание понимающего питомца он точно готов побороться.

Инженеры снабдили новинку датчиком 4D LiDAR, eSIM-картой, Bluetooth 5.2, фронтальной камерой с HD-разрешением и углом обзора 120 градусов, камерой глубины, модулем Wi-Fi 6 во всех трех доступных комплектациях: Air, Pro и Edu. Последняя пара работает на базе восьмиядерного процессора ARM со скрытой спецификацией. Зато известно, что топовую версию опционально можно усилить модулем Nvidia Jetson Orin NX с вычислительной мощностью до 100 тераопераций в секунду. Вместе с поддержкой естественно-языковой обработки GPT этот набор позволяет здорово понимать человека и распознавать окружающую обстановку, обещают создатели.

Кроме игр и развлечений, робопсов можно использовать и для перевозки вещей. Максимальная грузоподъемность может достигать примерно 7 кг. С такой поклажей в зависимости от комплектации Go2 сможет разгоняться до 12 км/ч. Порожняком побежит в полтора раза быстрее. Четвероногий работает от батарей с разной емкостью. Если один сеанс развлечений владелец рассчитывает уложить в час-два, то хватит варианта аккумулятора на 8000 мАч. Для продолжительных игрищ разработчики предусмотрели версию на 15000 мАч, которая удваивает продолжительность работы Go2.

Стать владельцем базовой версии Air можно за $1,6 тыс. За вариант Pro просят уже $2,8 тыс., а по стоимости топовой Edu придется договариваться с вендором индивидуально.