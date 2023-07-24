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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 24 июля

Запоминающиеся кадры понедельника

Лесные пожары в Греции, подсолнухи в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Родос, Греция. Последствия лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильным ветром

Родос, Греция. Последствия лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильным ветром

Фото: Petros Giannakouris / AP

Москва. Бизнес-центр на проспекте Лихачева после атаки БПЛА

Москва. Бизнес-центр на проспекте Лихачева после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мадрид. Лидер оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо на всеобщих выборах

Мадрид. Лидер оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо на всеобщих выборах

Фото: Reuters / Juan Medina

Иерусалим. Демонстрант размахивает израильским флагом на акции против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху

Иерусалим. Демонстрант размахивает израильским флагом на акции против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху

Фото: Ariel Schalit / AP

Дакар. Местные жители вытаскивают из воды перевернувшуюся лодку, на борту которой находились мигранты

Дакар. Местные жители вытаскивают из воды перевернувшуюся лодку, на борту которой находились мигранты

Фото: Leo Correa / AP

Франкфурт, Германия. Поле цветущих подсолнухов

Франкфурт, Германия. Поле цветущих подсолнухов

Фото: Michael Probst / AP

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Родос, Греция. Последствия лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильным ветром

Фото: Petros Giannakouris / AP

Москва. Бизнес-центр на проспекте Лихачева после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мадрид. Лидер оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо на всеобщих выборах

Фото: Reuters / Juan Medina

Иерусалим. Демонстрант размахивает израильским флагом на акции против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху

Фото: Ariel Schalit / AP

Дакар. Местные жители вытаскивают из воды перевернувшуюся лодку, на борту которой находились мигранты

Фото: Leo Correa / AP

Франкфурт, Германия. Поле цветущих подсолнухов

Фото: Michael Probst / AP

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