Фото дня: 24 июля

Лесные пожары в Греции, подсолнухи в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Родос, Греция. Последствия лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильным ветром Фото: Petros Giannakouris / AP Москва. Бизнес-центр на проспекте Лихачева после атаки БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Мадрид. Лидер оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо на всеобщих выборах Фото: Reuters / Juan Medina Иерусалим. Демонстрант размахивает израильским флагом на акции против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху Фото: Ariel Schalit / AP Дакар. Местные жители вытаскивают из воды перевернувшуюся лодку, на борту которой находились мигранты Фото: Leo Correa / AP Франкфурт, Германия. Поле цветущих подсолнухов Фото: Michael Probst / AP Следующая фотография 1 / 6 Родос, Греция. Последствия лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильным ветром Фото: Petros Giannakouris / AP Москва. Бизнес-центр на проспекте Лихачева после атаки БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Мадрид. Лидер оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо на всеобщих выборах Фото: Reuters / Juan Medina Иерусалим. Демонстрант размахивает израильским флагом на акции против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху Фото: Ariel Schalit / AP Дакар. Местные жители вытаскивают из воды перевернувшуюся лодку, на борту которой находились мигранты Фото: Leo Correa / AP Франкфурт, Германия. Поле цветущих подсолнухов Фото: Michael Probst / AP