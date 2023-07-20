В Петербурге замедлились темпы ввода в эксплуатацию элитного жилья

Около 500 квартир и апартаментов выставлены на продажу во введенных в эксплуатацию домах в Петербурге, что составляет половину от всего экспонируемого первичного элитного жилья в городе, подсчитала консалтинговая компания NF Group. Это говорит о снижении активного пополнения рынка новыми предложениями, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Исследование показало, что за I полугодие 2023 года объем предложения первичного элитного жилья оказался около тысячи квартир и апартаментов общей площадью 136,9 тыс. кв. м. Большая часть — 78% — высокобюджетного жилья предлагалось без отделки. И только 6% предложений были представлены с финишной отделкой.

«Изменение запросов покупателей, которое мы наблюдали в 2022 году, привело к ситуации, когда предложение на первичном рынке оказалось не вполне релевантным новым требованиям, в частности, возросшему интересу к квартирам и апартаментам с чистовой отделкой»,— пояснил региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

Лидером по общей площади элитных квартир и апартаментов в продаже стал Петровский остров, в котором сосредоточено 39% предложений. За ним следует Петроградская сторона с показателем в 35%. На третьем месте — Крестовский остров.

По итогам июня 2023 года средневзвешенная цена предложения на первичную элитную недвижимость составляет 549 тыс. руб./кв. м, что на 8% ниже показателя за тот же период 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в новостройках Петербурга 80% региональных сделок пришлось на студии и однушки.

Елизавета Цветкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте