Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело по загрязнению воздуха в Можге

После появившегося утром 24 июля поручения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело по информации о загрязнении окружающей среды в Можге (ч. 1 ст. 247 УК РФ - нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, на ул. Железнодорожной находится производство древесного угля для розжига древесных отходов. Следствие считает, что на предприятии допустили нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, поэтому появилась угроза причинения существенного вреда здоровью жителей микрорайона.

В рамках расследования выполняется комплекс необходимых мероприятий.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, исследования атмосферного воздуха показали, что среднесуточная концентрация акролеина превышает предельно допустимую концентрацию в 1,7 раза. Руководителя предприятия пригласили для составления протокола с дальнейшей передачей для рассмотрения в суде. Ранее предприятию выносили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.