Глава СК поручил возбудить уголовное дело по информации о загрязнении воздуха в Можге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после появлении в соцсетях и СМИ информации о загрязнении воздуха в Можге в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что в течение четырех лет рядом с домами на улице Луговой работает предприятие по производству древесного угля. Дым и гарь от него идет в дома. Утверждается, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена в несколько раз. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Ранее следственное управление СК по Удмуртии по поручению Александра Бастрыкина проводило процессуальную проверку, но тогда уголовное дело не возбудили.

Руководитель регионального следственного управления Рустам Тугушев должен доложить главе СК России о причинах отказа в возбуждении уголовного дела, возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.