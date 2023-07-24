Суд смягчил приговор сочинским полицейским, осужденным за взятку

Краснодарский краевой суд изменил приговор бывшим сотрудникам УМВД по городу Сочи Сергею Галевскому и Руслану Мамедову, которые признаны виновными в получении взятки от хозяйки ювелирного магазина, материалы опубликованы в картотеке суда. Полицейские требовали деньги, угрожая женщине наказанием за продажу якобы поддельных изделий ювелирного дома Van Cleef.

Как ранее писал «Ъ-Юг», оперуполномоченные отдела экономической безопасности Сергей Галевский и Руслан Мамедов были задержаны в декабре 2019 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю при получении от хозяйки магазина денежных средств в сумме 200 тыс. руб. В апреле 2022 года Центральный суд Сочи приговорил каждого из полицейских к семи годам колонии строгого режима, в августе 2022 года краевой суд снизил им наказание до четырех лет, подсудимые были освобождены из-под стражи. Затем дело прошло кассационную инстанцию и вернулось в краевой суд, в итоге наказание в виде лишения свободы было заменено штрафами и запретом служить в правоохранительных органах в течение 7 лет.

Краевой суд указал на то, что с момента освобождения и до настоящего времени Сергей Галевский и Руслан Мамедов ни в чем предосудительном не замечены, каких-либо противоправных действий не совершали. «Это может свидетельствовать о том, что осужденные встали на путь исправления», – говорится в решении краевого суда.

Анна Перова, Краснодар