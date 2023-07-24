Как сократить затраты на логистику и повлиять на экологию

Тихон Рощупкин — экс-технический директор Яндекс.Маршрутизации, которая обогнала аналогичное решение от Google* на 5 лет. Благодаря этому проекту, компании экономят в среднем 15-20% логистических затрат, снижают вредные выбросы в атмосферу и могут за 15 минут решить задачи по объезду 3000 локаций. В 2023 году он стал членом жюри престижного конкурса CX World Awards*. Мы поговорили с Тихоном о его обязанностях в Яндексе и перспективах логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Тихоном Рощупкиным Фото: предоставлено Тихоном Рощупкиным

— Тихон, давайте начнем с того, как вы попали в проект Яндекс.Маршрутизация и о ваших обязанностях в нем

— В 2011 году в поисках развития я опубликовал свое резюме, и уже через полчаса получил приглашение на собеседование в Яндекс. Сначала я работал в Яндекс.Поиске, а позднее присоединился к команде Геосервисов Яндекса и впоследствии в 2017 году появился сам сервис Яндекс.Маршрутизации, где я стал техническим директором. На пике в моем подчинении было 50 человек.

В мои обязанности входило очень много задач, например, управление разработкой программного обеспечения, я определял дорожную карту развития технического продукта, отвечал за реализацию этих планов, исследовал рыночные тренды и конкурентные преимущества. При этом я также занимался консультированием руководства по техническим вопросам, взаимодействием с командами продаж и технической поддержки для клиентов, а также следил за инновационными технологиями и тенденциями в отрасли SaaS*. И это только некоторые из моих обязанностей.

— Ранее в интервью для Комсомольской правды вы упомянули влияние проекта на экологию. Расскажите об этом подробнее.

— Использование ИИ в развитии современных логистических сервисов значительно снижает вредное воздействие на экологию. К примеру, не так давно компания Яндекс.Маркет сообщила, что за год сократила выбросы своей службы доставки почти на 5000 тонн CO2-эквивалента благодаря планированию маршрутов курьеров с помощью Яндекс.Маршрутизации. С помощью оптимизации маршрутов грузовиков экономятся расходы на бензин и уменьшаются вредные выбросы в атмосферу.

— Какие преимущества современной логистики вы как специалист можете выделить?

— Еще несколько лет назад все маршруты строились логистом вручную. Конечно, при таком подходе количество ошибок было довольно значительным. Сегодня планирование маршрутов занимает всего 15 минут вместо нескольких часов за счет минимизации человеческого фактора и использования данных о пробках. Это позволяет уменьшить количество водителей и, как я уже сказал, сократить затраты на бензин и повлиять на экологию. Более того, применение новейших технологий в логистике способно спасать жизни: Яндекс. Маршрутизация помогает оптимальному передвижению машин скорой помощи — это стало очевидным после пандемии COVID-19.

— В 2023 году вы стали членом жюри такого престижного и значимого для сферы конкурса как CX World Awards. Что это для вас значит?

— Быть приглашенным экспертом для такого важного для индустрии мероприятия как премия CX World Awards для меня огромная честь, так как она является самой большой, широко известной и признанной всеми участниками российского рынка профессиональной премией в индустрии клиентского опыта в разных отраслях бизнеса: от ритейла, до информационных технологий.

Это признание моих заслуг и моего вклада в развитие логистики и, как следствие, качества обслуживания клиентов. Будучи членом жюри, я оценивал проекты моих коллег и делился накопленными за многие годы знаниями. Я убежден, что подобные мероприятия способствуют развитию индустрии и дальнейшему прогрессу, поэтому был очень рад стать частью одного из них.

— Как вам кажется, благодаря чему вам удалось добиться успеха в логистике?

— На протяжении всей моей карьеры мне помогал интерес и любопытство. Все, чем я занимался, меня вдохновляло, и это давало силы создавать больше и прыгать дальше. Везение, что мои интересы совпали с потребностями моих работодателей: это позволило нам обоим выиграть от сотрудничества.

*Гугл, Всемирная награда CX, Программное обеспечение как услуга

Валентина Мезинова