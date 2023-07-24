Петербургским промышленным предприятиям выделят 50 млн рублей на участие в ярмарках

В 2023 году на финансирование участия крупных петербургских промышленных предприятий в отраслевых ярмарках направят 50 млн рублей, соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов в понедельник, 24 июля.

«В 2023 году затраты возместят под двум направлениям»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

По направлению предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, будет направлено 25 млн рублей, на непосредственное финансирование участие в ярмарках — 28 млн. Предприятия смогут возместить до 80% ярмарочных затрат на полученные средства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург выделит религиозным организациям средства на сохранение памятников на их балансе.

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