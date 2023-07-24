Активисты разместили в Шушарах болт на территории обещанного властями парка

В Шушарах появился арт-объект в виде огромного болта. Активисты установили его на территории, где ранее власти собирались обустроить парк площадью 13 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Группа «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Группа «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Группа «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Группа «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте»

«В этом году наш поселок отмечает юбилейную дату: обещанию возвести парк уже исполнилось 10 лет. Именно столько времени власти вместе с застройщиком (СК "Дальпитерстрой") кладут "болт" на обязательство по озеленению 13 га земли за Старорусским проспектом, выделенных в Генплане под зону отдыха для жителей»,— говорится в сообщении паблика «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте».

По словам активистов, в этом году территорию обещанного парка урезали на бумаге уже до 3 га, а оставшиеся 10 га девелопер пытается перевести под жилую многоэтажную застройку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на время проведения саммита Россия—Африка 27-28 июля в утренний и вечерний часы пик в Шушарах будет ограничен въезд и выезд в поселок. Губернатор Петербурга Александр Беглов также порекомендовал перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте