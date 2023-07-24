Синоптики предупредили об идущей на Петербург жаре в +30 градусов

После влияния циклона и обильных осадков на текущей неделе в Санкт-Петербурге установится период жары, дневная температура воздуха может достигать +30 градусов. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«В Санкт-Петербурге преобладающая температура на неделе +21…+24°, дожди пройдут в среду-четверг»,— говорится в сообщении метеоцентра в понедельник, 24 июля.

С четверга, 27 июля, столбик термометра начнет подниматься. К пятнице, 28 числа, ожидается от +22 до +24 градусов. В начале следующей недели температура воздуха уже будет стремиться к отметке в +30 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что главный синоптик Петербурга предупредил горожан об «отрицательной аномалии» температур в конце июля.

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