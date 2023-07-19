Главный синоптик Петербурга предупредил горожан об «отрицательной аномалии» температур в конце июля

Температура воздуха в Санкт-Петербурге перешла в отрицательную аномалию после периода трехдневной жары выше климатической нормы, с 25 июля в городе ожидается небольшое понижение, сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Уже с 25 июля норма температуры воздуха начнет медленно понижаться, но это не означает, что сама погода станет хуже или прохладнее. Просто сейчас наиболее "прохладный" период в +20…+22 градусов»,— написал он в своем Telegram-канале в среду, 19 июля.

В дальнейшем температура воздуха в городе вновь поднимется до более высоких значений, отметил господин Колесов. 21 и 22 июня будет наблюдаться годовой максимум среднесуточной температуры воздуха в Санкт-Петербурге +19,5 градусов, рассчитанный за период с 1991 по 2010 годы.

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