На Алтае вынесен приговор по делу об организации экстремистского сообщества

В Алтайском краке суд вынес приговор экс-координатору местного штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России), рассказали «Ъ-Сибирь» в управлении судебного департамента в Алтайском крае. По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о деле Вадима Останина, обвиненного по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества.

Решением суда ему назначено 9 лет колонии общего режима. Также в течение аналогичного срока ему будет запрещено после освобождения заниматься администрированием сайтов, проведением общественно-политических мероприятий, митингов.

В июне Кировский райсуд Уфы вынес приговор бывшему координатору уфимского штаба («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилии Чанышевой. Она приговорена к 7 годами и 6 месяцам колонии по делу об организации экстремистского сообщества, и НКО, посягающих на личность и права граждан. Также она признана виновной в призывах к экстремизму.

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Илья Николаев