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Коммерсантъ FM
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В Красноярске мужчина разбил окна и сломал мебель в Соборной мечети, он задержан

Сотрудники полиции Красноярска выясняют обстоятельства происшествия в Соборной мечети, расположенной в Советском районе города. По предварительным данным, сегодня днем неизвестный мужчина ворвался в мечеть, после чего разбил несколько окон в здании и сломал мебель. Сотрудники комплекса до приезда полицейских задержали злоумышленника.

Позже правоохранители выяснили личность мужчины — ему 27 лет, и он страдает психическими расстройствами. Также он ранее был судим за грабеж.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Лолита Белова, Новосибирск

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