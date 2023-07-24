В Красноярске мужчина разбил окна и сломал мебель в Соборной мечети, он задержан

Сотрудники полиции Красноярска выясняют обстоятельства происшествия в Соборной мечети, расположенной в Советском районе города. По предварительным данным, сегодня днем неизвестный мужчина ворвался в мечеть, после чего разбил несколько окон в здании и сломал мебель. Сотрудники комплекса до приезда полицейских задержали злоумышленника.

Позже правоохранители выяснили личность мужчины — ему 27 лет, и он страдает психическими расстройствами. Также он ранее был судим за грабеж.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Лолита Белова, Новосибирск