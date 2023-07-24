1-й тур РПЛ принес множество неожиданных результатов. Из московских клубов на старте сезона победу одержал только «Спартак», взявший верх над «Оренбургом» со счетом 3:2. Причем на своем поле по ходу матча команда уступала 1:2. Кроме яркого футбола 1-й тур отметился и не совсем футбольными историями. За стартом чемпионата следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первые матчи показали, как легко на старте даже явные фавориты могут терять очки. Кто ждал крупного поражения «Динамо» от «Краснодара» (1:3), неудачи ЦСКА в Екатеринбурге с «Уралом» (1:2) или ничейного исхода во встрече «Локомотив»—«Рубин», которая завершилась 2:2? «Спартак», который, по идее, должен был дома без лишних проблем разбираться с «Оренбургом», горел во втором тайме 1:2, но смог перевернуть игру и взял верх 3:2.

Похоже, красно-белые в этом сезоне будут много забивать и пропускать немало. В обороне у народной команды все сложно. В матче против «Оренбурга», например, в стартовом составе было аж девять футболистов, которые так или иначе имеют отношение к атаке. Возможно, после этой встречи многие пересмотрели чемпионские перспективы красно-белых.

Но комментатор Константин Генич, которой перед туром сделал резонансное заявление о том, что «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом, по-прежнему уверен в своем прогнозе: «Мне кажется, Гильермо Абаскаль сделал определенные выводы.

И я все-таки жду, что "Спартак" еще до конца трансферного окна двух-трех игроков, особенно в оборону, подпишет, и тогда игра будет более сбалансированной».

Действующий же чемпион в 1-м туре обыграл на выезде «Нижний Новгород», и в этой встрече стало понятно, что, если «Зенит» не справляется сам, ему могут помочь. Эпизод в начале второго тайма, после которого был удален защитник хозяев Виктор Александров, никак не тянул на красную карточку. Кстати, арбитр Сергей Иванов был с этим абсолютно согласен и показал игроку «горчичник». После этого вмешался VAR, и судья поменял решение, удалив футболиста.

Получив преимущество, «Зенит» забил два мяча, а после финального свистка главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил следующее: «Я уверен на 200%, что случись такая ситуация с красной карточкой у ворот "Зенита", там, может, и карточки не было бы».

Стоит сказать, что Малком начинал первый матч «Зенита» на скамейке запасных. Возможно, игрока берегут перед трансфером. Что не удивительно, если учесть, за сколько его хотят продать. Кстати, возможные потери самого богатого клуба страны вполне могут повлиять на расклад сил в борьбе за чемпионство, уговорит бывший игрок команды Андрей Аршавин: «Если уйдет Вендел, Малком, Клаудиньо, то, конечно, это повлияет на клуб. Вряд ли "Зенит" сразу сходу сможет заменить таких игроков. Если же все эти футболисты останутся, и Вендел тоже вернется, начнет играть, то разница все равно сохранится».

В неприятный переплет перед первым матчем сезона попал «Ростов». FIFA запретила клубу регистрировать новичков, так как южане не могут выплатить долг за шведского легионера. Причем деньги были отправлены, но банк на той стороне отказался их принять. Так как Россия пока еще член FIFA, запрет в «Ростове» соблюдают, но подготовка сорвана, отмечает главный тренер команды Валерий Карпин: «У нас вообще сейчас за шесть дней три игры, так что планы, которые были, кто играет, возможно, участвует в кубке, потом с "Зенитом"… Планы, понятно, были, но они полностью похерились».

Но, несмотря на сложности, «Ростов» первый матч сезона выиграл у «Факела» 2:1. Другой южный клуб, «Сочи», взял верх над калининградской «Балтикой» 2:0. Очевидцы рассказывали, что накануне этой встречи сексуальные девушки в купальниках с атрибутикой клуба «Сочи» ходили по местным пляжам и зазывали людей на футбол. Но даже столь сильный ход помог собрать немногим больше 4 тыс. человек. Причины столь скромной явки все мы знаем, но, несмотря на это, видеть пустые трибуны на многих аренах все равно грустно.

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