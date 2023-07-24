В Краснодаре движение транспорта на Тургенева полностью восстановили после коммунальной аварии

Рано утром 24 июля движение транспорта по улице Тургенева в Краснодаре на месте коммунальной аварии было открыто по всем трем полосам. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы полностью завершены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил в кратчайшие сроки убрать весь мусор от производственных работ. Он отметил, что территория должна быть такой, как до аварии, поскольку это магистральная и одна из главных дорог города с большим ежедневным потоком транспорта.

Днем 9 июля на проезжей части обвалился асфальт и появилась огромная дыра. Предварительной причиной аварии стал порыв на сетях хозяйственно-бытовой канализации, который произошел из-за устаревших труб. Чтобы обеспечить бесперебойную работу канализации, на месте установили обводную насосную станцию.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram