В Краснодаре на дороге образовалась дыра в асфальте

На проезжей части в Краснодаре обвалился асфальт и появилась огромная дыра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Инцидент произошел 9 июля на улице Тургенева в районе дома № 142, сообщает пресс-служба администрации города.

«Для безопасности автомобилистов участок огорожен. Для проезда пока доступна одна из трех полос движения»,— уточняют в мэрии.

Предварительная причина ЧП — порыв на сетях хозяйственно-бытовой канализации. На месте уже работают специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК и «Краснодар Водоканала».

Движение автомобилей также ограничено на улице Москвской. Там специалисты службы спасения откачивают воду.

Наталья Решетняк

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