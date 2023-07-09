В Краснодаре на дороге образовалась дыра в асфальте

На проезжей части в Краснодаре обвалился асфальт и появилась огромная дыра.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Инцидент произошел 9 июля на улице Тургенева в районе дома № 142, сообщает пресс-служба администрации города.
«Для безопасности автомобилистов участок огорожен. Для проезда пока доступна одна из трех полос движения»,— уточняют в мэрии.
Предварительная причина ЧП — порыв на сетях хозяйственно-бытовой канализации. На месте уже работают специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК и «Краснодар Водоканала».
Движение автомобилей также ограничено на улице Москвской. Там специалисты службы спасения откачивают воду.
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