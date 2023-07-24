В Самарской области индивидуальный предприниматель передал патологоанатому 1,7 млн рублей за информацию об умерших

В Самарской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере). Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Следствием и судом установлено, что в период с 2018 года по 2020 год осужденный на постоянной основе передавал денежные средства в качестве взятки врачу-патологоанатому городской больницы за предоставление информации о лицах умерших в больнице, их персональных данных и персональных данных их родственников»,— говорится в сообщении.

Кроме того, деньги передавались за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками покойных, подготовку тел к захоронению, а также за организацию приема и хранения в холодильной камере тел умерших за пределами медицинского учреждения. Всего было передано 1,7 млн руб.

Предпринимателю назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в доход государства в размере 5 млн руб. Патологоанатому также вынесен приговор.