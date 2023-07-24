Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Барнауле приговорил к 9 годам колонии бывшего координатора штаба Навального

В Барнауле (Алтайский край) суд рассмотрел уголовное дело бывшего координатора местного штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России). Об этом «Ъ» рассказали в управлении судебного департамента в Алтайском крае, не назвав фамилию осужденного. По сведениям редакции, речь идет о Вадиме Останине.

Вадим Останин

Вадим Останин

Фото: Архив Вадима Останина

Вадим Останин

Фото: Архив Вадима Останина

По данным ведомства, по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) обвиняемому назначили девять лет заключения в колонии общего режима. В течение девяти лет после освобождения ему запрещено заниматься администрированием сайтов, проведением общественно-политических мероприятий, митингов, участвовать в них и посещать. По ч. 3 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) фигуранту дела присудили 1 год 10 месяцев лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

По данным следствия, обвиняемый в период с апреля 2017-го по сентябрь 2018 года в Бийске (второй по численности населения город Алтайского края) и с сентября 2019-го по апрель 2021 года в Барнауле являлся координатором запрещенной организации.

Илья Николаев, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...