Суд в Барнауле приговорил к 9 годам колонии бывшего координатора штаба Навального

В Барнауле (Алтайский край) суд рассмотрел уголовное дело бывшего координатора местного штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России). Об этом «Ъ» рассказали в управлении судебного департамента в Алтайском крае, не назвав фамилию осужденного. По сведениям редакции, речь идет о Вадиме Останине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Останин

Фото: Архив Вадима Останина Вадим Останин

Фото: Архив Вадима Останина

По данным ведомства, по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) обвиняемому назначили девять лет заключения в колонии общего режима. В течение девяти лет после освобождения ему запрещено заниматься администрированием сайтов, проведением общественно-политических мероприятий, митингов, участвовать в них и посещать. По ч. 3 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) фигуранту дела присудили 1 год 10 месяцев лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

По данным следствия, обвиняемый в период с апреля 2017-го по сентябрь 2018 года в Бийске (второй по численности населения город Алтайского края) и с сентября 2019-го по апрель 2021 года в Барнауле являлся координатором запрещенной организации.

Илья Николаев, Новосибирск