Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какое количество лотов было выставлено и за какую сумму продано в 2022-м и 2023-м годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Предлагаю посмотреть на арт-рынок Великобритании с помощью экспертов сайта Artprice. Вообще-то, он является третьим по величине в мире после США и Китая. Общий объем в первом полугодии 2023-го в Британии составил $960 млн от продажи примерно 2,7 тыс. работ. При этом оборот снизился на 35% по сравнению с тем же периодом 2022-го (тогда было почти $1,5 млрд от продажи 2,8 тыс. работ). Это одно из самых резких сокращений в мире.

Но эксперты особо отмечают, что прошлый год был просто уникальным за счет своеобразного «постковидного синдрома». Вот только одна из цифр: в 2022-м зафиксировано рекордное количество трансакций (это был абсолютный рекорд — 326 тыс. лотов, проданных за шесть месяцев). Повторить такое, конечно, практически невозможно.

Падение оборота аукционов произведений искусства в Великобритании в этом году не связано с сокращением предложения. Аукционные каталоги представили большое число работ в нынешнем году (около 64 тыс. лотов в первом полугодии 2023-го по сравнению с примерно 62 тыс., выставленными за тот же период прошлого года). И количество успешных сделок оставалось примерно стабильным (небольшое снижение на 5%). Если в 2022-м в Британии было за этот период четыре результата свыше $50 млн, то в нынешнем только один — Густав Климт, «Дама с веером» за $116,8 млн.

Очень интересен список трех самых прибыльных художников на рынке Великобритании в 2023 году, составленный экспертами сайта. Это Климт, что вполне объяснимо, Пабло Пикассо и — внимание — Василий Кандинский. С «пикассой» все ясно: Пабло, как обычно, берет количеством. Было продан 299 лотов с его авторством на $76,5 млн. А вот Василий Васильевич был представлен в первом полугодии текущего года на британском рынке всего девятью лотами, которые принесли в общей сложности немногим более $52 млн.