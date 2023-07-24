Кроссовер Haval M6 вышел на российский рынок

Компания Haval начала продажу нового кроссовера Haval M6 на российском рынке.

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В России автомобиль доступен со 143-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой роботизированной коробками передач и передним приводом.

В рамках адаптации к российским условиям основные элементы кузова получили оцинковку, колесные арки и нижняя часть обработаны специальным антикоррозийным покрытием, а накладки из неокрашенного пластика, расположенные по низу переднего и заднего бамперов и дверей, более устойчивы к внешнему воздействию.

В оснащение новинки вошли камера заднего вида, круиз-контроль, система помощи при торможении, система помощи при экстренном торможении, ассистент помощи при подъеме в гору и при спуске и ряд других электронных помощников водителя.

Стоимость Haval M6 с «механикой» составит от 1,9 млн руб, а кроссовер с «роботом» обойдется минимум в 2 млн руб.

Максим Вершинин

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