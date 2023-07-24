Samsung начал продажи 89-дюймового телевизора за 9 млн рублей

Компания Samsung начала продажу телевизора MNA89MS1BACXKR с диагональю экрана 89 дюймов. Стоимость нового устройства составляет $100 тыс. (более 9 млн руб), сообщает ITHome.

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Новинка получила MicroLED-панель с более чем 20 млн микросветодиодов и поддержкой технологий HDR10 и HDR10+. Телевизор имеет встроенную аудиосистему 6.2.2 мощностью 100 Вт с поддержкой Dolby Atmos, интеллектуальную регулировку звука AVA и технологию Q-Symphony для синхронизации звука телевизора и внешних динамиков.

Напомним, в настоящее время в линейку телевизоров MicroLED-телевизоров Samsung уже входят модели с экраном на 76, 101 и 114 дюймов.