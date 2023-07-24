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Коммерсантъ FM
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Более 80 снарядов выпустили с территории Украины по Белгородской области за сутки

За воскресенье, 23 июля, по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено 83 снаряда, следует из отчета об атаках в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Пострадавших из-за обстрелов нет, но повреждение получил дом в Новой Таволжанке, на которую пришлось 14 прилетов. В здании выбиты окна и посечен фасад, другие объекты в регионе не пострадали. Еще в одном шебекинском селе, Середа, с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство, а по соседнему поселку Ленинский и хутору Панков выпустили в общей сложности 10 минометных снарядов.

Наибольшее количество снарядов упало вчера в Валуйском городском округе. По селам Борки, Кукуевка и Карабаново выпущено 22 минометных снаряда. На Белгородский район пришлось 11 артиллерийских снарядов и 2 гранаты, которые были сброшены с беспилотника. По окраину хутора Старый Волоконовского района пришлось 12 минометных снарядов, а по селу Пороз Грайворонского округа — 3. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с беспилотников были сброшены три неустановленных взрывных устройства, а по селу Репяховка выпустили шесть артиллерийских снарядов.

Из-за обстрелов в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Власти оценивают стоимость восстановления пострадавшего имущества в 20 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж

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