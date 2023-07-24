Глава «Роскосмоса» предложил странам БРИКС создать совместный модуль на орбитальной станции

Россия предлагает странам БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, страны объединения могли бы проводить на этом модуле научные исследования. Свою идею он огласил на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Хотелось бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ»,— сообщил господин Борисов (цитата по ТАСС).

Сейчас ракетно-космическая корпорация «Энергия» занимается эскизным проектированием новой станции, его планировали закончить в текущем году. Предполагается, что первый модуль РОС запустят в 2027 году, а космонавтов отправят на нее в 2028-м. Господин Борисов обещал, что российский аналог Международный комической станции (МКС) достроят к 2032 году. Международные партнеры по МКС продлили ее эксплуатацию до 2030 года, правительство России — до 2028-го.

Лаура Кеффер