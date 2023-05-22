ВККС рассмотрит представление СК о возбуждении дела против экс-председателя Ростовского облсуда

В пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит представления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Ростовского областного суда в отставке Елены Золотаревой, заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Повестка заседания ВККС опубликована на сайте коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Дело в отношении Елены Золотаревой может быть возбуждено по семи эпизодам взяточничества (четыре эпизода по ч.6 ст. 290 и три по ч.5 ст. 290 УК РФ). Татьяна Юрова может стать подозреваемой по делу о посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст. 291.1) и получении взяток (два эпизода по ч.6 ст. 290 и два по ч.5 ст. 290 УК РФ). Георгия Бондаренко следственный комитет намерен привлечь к ответственности также за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

В апреле ВККС приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Госпожа Золотарева, возглавлявшая суд с 2015 года, покинула свой пост добровольно на фоне обысков, проведенных у нескольких местных судей, и ареста начальника управления судебного департамента в Ростовской области Андрея Рощевского.

Подробнее о делах против судей Ростовской области в тексте «Ъ» «Ростовских судей тоже судят»

Кристина Федичкина