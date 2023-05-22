Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВККС рассмотрит представление СК о возбуждении дела против экс-председателя Ростовского облсуда

В пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит представления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Ростовского областного суда в отставке Елены Золотаревой, заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Повестка заседания ВККС опубликована на сайте коллегии.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Дело в отношении Елены Золотаревой может быть возбуждено по семи эпизодам взяточничества (четыре эпизода по ч.6 ст. 290 и три по ч.5 ст. 290 УК РФ). Татьяна Юрова может стать подозреваемой по делу о посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст. 291.1) и получении взяток (два эпизода по ч.6 ст. 290 и два по ч.5 ст. 290 УК РФ). Георгия Бондаренко следственный комитет намерен привлечь к ответственности также за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

В апреле ВККС приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Госпожа Золотарева, возглавлявшая суд с 2015 года, покинула свой пост добровольно на фоне обысков, проведенных у нескольких местных судей, и ареста начальника управления судебного департамента в Ростовской области Андрея Рощевского.

Подробнее о делах против судей Ростовской области в тексте «Ъ» «Ростовских судей тоже судят»

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...