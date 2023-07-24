Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Мишустин поручил выделить средства на расширение дороги из Омска в Новосибирск

На завершение проекта по расширению дороги Омск — Нижняя Омка, которая ведет в Новосибирск, будет выделено 300 млн руб. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко по итогам встречи во Владивостоке с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С помощью федерального бюджета введем ее в эксплуатацию уже осенью этого года. Михаил Владимирович нас поддержал и дал поручение о выделении 300 млн рублей на завершение проекта»,– сказал Виталий Хоценко.

Расширение дороги на 24-километровом участке планируется с двух до четырех полос. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как ранее сообщалось в СМИ, на реконструкцию участка будет направлено около 1,2 млрд руб., завершение работ планируется осенью 2024 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...