Михаил Мишустин поручил выделить средства на расширение дороги из Омска в Новосибирск

На завершение проекта по расширению дороги Омск — Нижняя Омка, которая ведет в Новосибирск, будет выделено 300 млн руб. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко по итогам встречи во Владивостоке с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С помощью федерального бюджета введем ее в эксплуатацию уже осенью этого года. Михаил Владимирович нас поддержал и дал поручение о выделении 300 млн рублей на завершение проекта»,– сказал Виталий Хоценко.

Расширение дороги на 24-километровом участке планируется с двух до четырех полос. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как ранее сообщалось в СМИ, на реконструкцию участка будет направлено около 1,2 млрд руб., завершение работ планируется осенью 2024 года.

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Оксана Павлова