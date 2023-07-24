Торги по продаже элеватора «Южный Центр Агрогрупп» в Ростове отменены

Конкурсный управляющий ООО «Южный Центр Агрогрупп» сообщил об отмене торгов по продаже элеватора компании в районе ул. 1-ой Луговой в Ростове. Соответствующая информация размещена на сайте ЕФРСБ. Причина отмены торгов не указана.

Как писал ранее «Ъ-Юг», планировалось, что торги пройдут 24 августа на площадке «Фабрикант». Начальная цена в рамках аукциона составляет 193,4 млн руб. В имущественный комплекс входит участок площадью 26,5 тыс. кв. м, право аренды земельного участка площадью 9,25 тыс. кв. м, зернохранилища общей площадью 2,5 тыс. кв. м, склады площадью 953,3 кв. м, другие объекты и оборудование.

Анастасия Назарова