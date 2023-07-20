В Ростове элеватор обанкротившегося «Южного Центра Агрогрупп» выставлен на торги

Элеватор донского зернотрейдера ООО «Южный Центр Агрогрупп» на ул. 1-ой Луговой в Ростове выставлен на торги. Они пройдут 24 августа на торговой площадке «Фабрикант». Начальная цена аукциона составляет 193,4 млн руб. Информация опубликована в ЕФРСБ.

Согласно сообщению конкурсного управляющего, в состав лота включен участок площадью 26,5 тыс. кв. м, право аренды земельного участка площадью 9,25 тыс. кв. м, зернохранилища общей площадью 2,5 тыс. кв. м, склады площадью 953,3 кв. м, а также административные здания, оборудование.

Отмечается, что на весь имущественный комплекс наложен арест в связи с уголовным делом по решению Ленинского районного суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный Центр Агрогрупп» было основано в 2003 году в Ростове. Предприятие специализировалось на оптовой торговле зерном. Владельцами зернотрейдера выступали кипрские Cortana Holding Limited (85% уставного капитала) и Palnor Holding Limited (15% уставного капитала). В августе 2021 года предприятие было признано банкротом.

Анастасия Назарова