Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 3,84%

В Удмуртии годовая инфляция в июне составила 3,84%, сообщает пресс-служба Банка России. В мае она составляла 2,92%. Специалисты ЦБ рост показателя объясняют увеличением потребительской активности на отдельных рынках, а также ростом издержек производителей ряда товаров из-за ослабления рубля.

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Для сравнения, в Приволжском федеральном округе годовая инфляция составила 2,7%, по стране — 3,25%.

Продовольственные товары в Удмуртии в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года подешевели на 0,65%, в мае годовое снижение было больше — 2,16%. Замедление снижения цен в ЦБ объясняют ростом издержек животноводов на закупку импортных компонентов кормовой базы, а также увеличением затрат производителей мясопродуктов на обслуживание иностранного оборудования из-за ослабления рубля. Сезонное удешевление огурцов и помидоров произошло в мае, и в большем, чем годом ранее, размере. В июне этого года тепличная продукция также дешевела, но в меньшей степени.

Непродовольственные товары в Удмуртии за год в июне подорожали на 2,11% после 0,8% в мае. Основными факторами, влияющими на цены, стали повышение потребительской активности и ослабление рубля.

Активнее всего дорожают услуги. По данным ЦБ, за год цены на них увеличились на 13,72%. Этот показатель немного ниже майских 14,66%. Здесь специалисты указывают на действие эффекта высокой сравнительной базы прошлого года и расширение предложения отдельных услуг.

Подробнее о факторах, влияющих на цены летом, читайте в материале «У инфляции наступил летний сезон».

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