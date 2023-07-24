СП Samsung и Stellantis построит второй завод аккумуляторов для электромобилей в США

Автоконцерн Stellantis и производитель батарей Samsung SDI договорились о строительстве еще одного завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей в США. Ожидается, что он начнет работать в 2027 году, а совокупная емкость выпускаемых на нем аккумуляторов составит 34 ГВт•ч. Место строительства нового завода пока не определено.

В мае прошлого года Stellantis и Samsung SDI объявили о строительстве первого совместного завода в США — в Индиане. Этот завод стоимостью $2,5 млрд должен начать свою работу уже в начале 2025 года. Его планируемая мощность — 33 ГВт•ч.

Как отметил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес, строительство второго завода позволит компании вывести на североамериканский рынок как минимум 25 новых моделей электромобилей до 2030 года. Концерн планирует к тому времени выйти на показатель 5 млн продаваемых электромобилей в год, доведя их долю от продаж в Северной Америке до 50%, а в Европе — до 100%.

Кирилл Сарханянц