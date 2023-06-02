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В Ярославле продают флигель усадьбы Матвеевских

Мэрия Ярославля выставила на продажу здание на Советском переулке, являющееся объектом культурного наследия «Флигель северный», конец XVIII века, и участок под ним. Начальная стоимость здания и участка составляет 31 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля

Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля

Трехэтажное здание, общей площадью 992 кв.м., входит и в состав ОКН федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских». Участок расположен в границах ОКН федерального значения «Культурный слой г. Ярославля, XI – XVII вв.» и на территории объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля». Общая площадь участка составляет 1,3 тыс. кв.м., вид разрешенного использования — деловое управление.

«Лицо, к которому переходит имущественное право на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования, установленные федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»,— сообщается в извещении мэрии.

Торги по продаже состоятся 17 июля.

Алла Чижова

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