В Ярославле продают флигель усадьбы Матвеевских

Мэрия Ярославля выставила на продажу здание на Советском переулке, являющееся объектом культурного наследия «Флигель северный», конец XVIII века, и участок под ним. Начальная стоимость здания и участка составляет 31 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля

Трехэтажное здание, общей площадью 992 кв.м., входит и в состав ОКН федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских». Участок расположен в границах ОКН федерального значения «Культурный слой г. Ярославля, XI – XVII вв.» и на территории объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля». Общая площадь участка составляет 1,3 тыс. кв.м., вид разрешенного использования — деловое управление.

«Лицо, к которому переходит имущественное право на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования, установленные федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»,— сообщается в извещении мэрии.

Торги по продаже состоятся 17 июля.

Алла Чижова