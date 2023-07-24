Выручка Уральского оптико-механического завода в январе-июне выросла на 71%

Уральский оптико-механический завод им. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») в январе-июне 2023 года получил выручку в размере 9,02 млрд руб., что на 71% выше показателей аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.

Чистая прибыль предприятия по РСБУ выросла на 16,7% — до 38,7 млн руб. Прибыль от продаж сократилась до 731 млн руб. (-23%). При этом себестоимость продаж составила 7,5 млрд руб., что в два раза превышает прошлогодние показатели.

Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург) — российское предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. На прошлой неделе Австралия ввела санкции в отношении предприятия. Кроме того, УОМЗ находится под санкциями Евросоюза и Японии.

Диана Сунагатуллина

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