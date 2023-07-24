Прибыль Julius Baer выросла на 18% по итогам полугодия

Швейцарский банк Julius Baer отчитался о росте чистой прибыли на 18% по итогам первой половины 2023 года, до 531 млн франков ($613 млн).

За отчетный период объем активов под управлением Julius Baer увеличился на 4%, или на 7,1 млрд франков, до 441 млрд франков ($514,7 млрд). Аналитики предполагали, что объем активов банка вырастет на 6,8 млрд франков. Как отметил генеральный директор компании Филипп Рикенбахер, «в некоторой степени» этому способствовал коллапс Credit Suisse и переход части его клиентов в Julius Baer. И наиболее заметный приток средств наблюдался в мае и июне, когда UBS завершал сделку по поглощению Credit Suisse. При этом, заметил господин Рикенбахер, приток средств наблюдался «из гораздо более широкого спектра источников».

На открытии торгов в Цюрихе котировки акций Julius Baer растут более чем на 6%.

Кирилл Сарханянц