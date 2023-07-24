Михаил Пучков назначен министром образования и науки Нижегородской области

Пост министра образования и науки Нижегородской области займет Михаил Пучков. С ноября 2020 года он работал заместителем председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Санкт-Петербурга Фото: администрация Санкт-Петербурга

На работу в администрацию Санкт-Петербурга господин Пучков перешел из Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Герцена, где 10 лет был проректором по инновациям и информационным технологиям.

С 2021 года должность министра образования Нижегородской области занимала Ольга Петрова. В феврале 2023 года ее назначили заместителем министра науки и высшего образования России.

Елена Ковалева