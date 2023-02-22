Ольга Петрова назначена замминистра науки и высшего образования России

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена на должность заместителя министра науки и высшего образования России. Приказ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Уверена, на новой должности Ольга Петрова проявит свой накопленный опыт и профессионализм. И продолжит курс на кооперацию молодежной политики, образовательной и воспитательной деятельности в вузах»,– написала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в Telegram-канале.

Ольга Петрова руководила нижегородским министерством с 2021 года, сменив в должности Сергея Злобина. До прихода в ведомство она занимала должность проректора ННГУ по учебной работе, была доцентом кафедры университетского менеджмента и инноваций в образовании.

Анастасия Еремина