В Ленобласти пенсионер пострадал при взрыве боевого снаряда в подвале

Мужчина 74 лет получил сильные травмы из-за взрыва в подвале дома снаряда. Об этом 24 июля пишет 78.ru.

Инцидент произошел в СНТ «Песочное» в Выборгском районе Ленобласти. По данным издания, пенсионер разбирал боевой снаряд, который позже сдетанировал. В результате взрыва мужчина получил сильные ожоги, а также потерял много крови.

В подвале дома проводят следственные мероприятия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция начала проверку по факту взрыва страйкбольной гранаты в компьютерном клубе Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте