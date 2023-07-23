Полиция ищет хулигана, кинувшего страйкбольную гранату в компьютерный клуб в Петербурге

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту инцидента в одном из компьютерных клубов на Лесном проспекте, сообщает пресс-служба полицейского главка города. Неизвестный хулиган взорвал в помещении заведения страйкбольную гранату, когда там находились люди.

«23 июля 2023 года в 23:53 в полицию поступило сообщение об инциденте в компьютерном клубе, на Лесном проспекте 73: неизвестный хулиган активировал страйкбольную гранату. В результате инцидента никто не пострадал»,— говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура добилась закрытия популярного сетевого сообщества для руферов в Петербурге.

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