«Можно считать, что это был холостой выстрел»

Правозащитники попросили сенаторов отозвать законопроект о лишении российского гражданства, полученного по праву рождения. Директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников в своем письме напомнил авторам инициативы, что такая идея противоречит Конституции, с текстом обращения ознакомился «Интерфакс». В минувшую пятницу группа членов Совета федерации, представляющих Крым, Севастополь и одну из новых территорий, предложила отбирать российский паспорт у коренных жителей страны, которые призывали к экстремизму, дискредитировали армию или дезертировали. Сейчас такая норма действует в отношении тех, кто приобрел гражданство России. Некоторые представители Госдумы и Совфеда обрушились с критикой на авторов инициативы, также сославшись на противоречие Конституции. Однако обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич предполагает, что эта чувствительная тема еще не исчерпана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В минувшую пятницу над нелояльными россиянами повисла очередная угроза лишения гражданства. После обеда стало известно, что группа сенаторов из Крыма, Севастополя и Луганска внесла законопроект, в соответствии с которым даже уроженцы страны могут потерять право именоваться россиянами, если будут уличены в дискредитации армии, дезертирстве или каком-то еще нанесении ущерба национальной безопасности. Подобное решение уже реализовано в Белоруссии, и многие эксперты давно прогнозирует введение аналогичной нормы и в России.

Однако вскоре выяснилось, что произошло не начало какого-то нового витка репрессий, а проявление банальной самодеятельности нескольких отдельно взятых сенаторов. Буквально сразу после первых сообщений о законопроекте его прокомментировал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В резком и даже раздраженном тоне он заявил, что те, кто вносит противоречащие Конституции инициативы, должны задуматься, могут ли они занимать свою должность. В похожем ключе высказались и несколько других парламентариев, а депутат и телеведущий Евгений Попов дополнил свой пост в Telegram фразой «Не превращайте нашу страну в Украину!».

Собственно, трудно отказаться от впечатления, что политический активизм законодателей новых территорий давно раздражает представителей, что называется, «старой гвардии». Дисциплина и соблюдение субординации — не самая сильная сторона депутатов, выросших в условиях украинской вольницы. Все прекрасно помнят эксцентричную представительницу Крыма Наталью Поклонскую. Контролировать ее действия можно было весьма условно, и даже слова смирения в исполнении бывшей прокурорши полуострова нередко звучали как еще более откровенный вызов системе.

По данным прокремлевских Telegram-каналов, инициатива о возможности лишения гражданства урожденных россиян появилась без каких-либо договоренностей и утверждений у вышестоящего начальства. Это был просто крик души и в некотором смысле борьба за равенство для своих избирателей, которые по нынешним законам как раз могут быть лишены гражданства за определенные проступки.

Поразительно, конечно, что справедливость предлагается обеспечить путем отъема прав у тех, с кем, как утверждается, жители новых территорий всю жизнь хотели быть вместе. Но, видимо, просто так они представляют себе это общее место. И уж кто, если не уроженцы Луганска, Севастополя и Крыма, знают, как правильно родину любить.

Итак, пока можно считать, что это был холостой выстрел, но нельзя исключать, что в будущем к теме гражданства еще вернутся и не раз. Время на дворе, как известно, непростое. Вызовы перед страной стоят серьезные, а, значит, возможно, потребуются и ответственные решения. И необходимые конституционные нормы сразу если и не найдутся, то уж точно перестанут служить препятствием. Но это если надо будет. А пока следует держать строй и обучать чересчур активных новичков тяжелому парламентскому ремеслу.

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