«Можно считать, что это был холостой выстрел»

Правозащитники попросили сенаторов отозвать законопроект о лишении российского гражданства, полученного по праву рождения. Директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников в своем письме напомнил авторам инициативы, что такая идея противоречит Конституции, с текстом обращения ознакомился «Интерфакс». В минувшую пятницу группа членов Совета федерации, представляющих Крым, Севастополь и одну из новых территорий, предложила отбирать российский паспорт у коренных жителей страны, которые призывали к экстремизму, дискредитировали армию или дезертировали. Сейчас такая норма действует в отношении тех, кто приобрел гражданство России. Некоторые представители Госдумы и Совфеда обрушились с критикой на авторов инициативы, также сославшись на противоречие Конституции. Однако обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич предполагает, что эта чувствительная тема еще не исчерпана.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В минувшую пятницу над нелояльными россиянами повисла очередная угроза лишения гражданства. После обеда стало известно, что группа сенаторов из Крыма, Севастополя и Луганска внесла законопроект, в соответствии с которым даже уроженцы страны могут потерять право именоваться россиянами, если будут уличены в дискредитации армии, дезертирстве или каком-то еще нанесении ущерба национальной безопасности. Подобное решение уже реализовано в Белоруссии, и многие эксперты давно прогнозирует введение аналогичной нормы и в России.
Однако вскоре выяснилось, что произошло не начало какого-то нового витка репрессий, а проявление банальной самодеятельности нескольких отдельно взятых сенаторов. Буквально сразу после первых сообщений о законопроекте его прокомментировал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В резком и даже раздраженном тоне он заявил, что те, кто вносит противоречащие Конституции инициативы, должны задуматься, могут ли они занимать свою должность. В похожем ключе высказались и несколько других парламентариев, а депутат и телеведущий Евгений Попов дополнил свой пост в Telegram фразой «Не превращайте нашу страну в Украину!».
Собственно, трудно отказаться от впечатления, что политический активизм законодателей новых территорий давно раздражает представителей, что называется, «старой гвардии». Дисциплина и соблюдение субординации — не самая сильная сторона депутатов, выросших в условиях украинской вольницы. Все прекрасно помнят эксцентричную представительницу Крыма Наталью Поклонскую. Контролировать ее действия можно было весьма условно, и даже слова смирения в исполнении бывшей прокурорши полуострова нередко звучали как еще более откровенный вызов системе.
По данным прокремлевских Telegram-каналов, инициатива о возможности лишения гражданства урожденных россиян появилась без каких-либо договоренностей и утверждений у вышестоящего начальства. Это был просто крик души и в некотором смысле борьба за равенство для своих избирателей, которые по нынешним законам как раз могут быть лишены гражданства за определенные проступки.
Поразительно, конечно, что справедливость предлагается обеспечить путем отъема прав у тех, с кем, как утверждается, жители новых территорий всю жизнь хотели быть вместе. Но, видимо, просто так они представляют себе это общее место. И уж кто, если не уроженцы Луганска, Севастополя и Крыма, знают, как правильно родину любить.
Итак, пока можно считать, что это был холостой выстрел, но нельзя исключать, что в будущем к теме гражданства еще вернутся и не раз. Время на дворе, как известно, непростое. Вызовы перед страной стоят серьезные, а, значит, возможно, потребуются и ответственные решения. И необходимые конституционные нормы сразу если и не найдутся, то уж точно перестанут служить препятствием. Но это если надо будет. А пока следует держать строй и обучать чересчур активных новичков тяжелому парламентскому ремеслу.
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