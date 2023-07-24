Новый седан OMODA S5 в «Сатурн-Р-АВТО»!

Новый седан OMODA S5 – уже в «САТУРН-Р-АВТО»! Автомобиль предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей и в трех различных комплектациях: Life, Tech и Ultra.

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Седан OMODA S5 построен на новой, универсальной модульной архитектуре M1X, обеспечивающей дополнительное пространство в салоне. За защиту водителя и пассажиров отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, а также исчерпывающий набор электронных ассистентов.

Автомобиль в комплектации Life оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л. с., работающим в связке с бесступенчатой коробкой передач CVT. Седан укомплектован 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, задними датчиками парковки и системой кругового обзора. Цена OMODA S5 с учетом действия специальных программ стартует от 1 909 900 рублей.

Производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech. Помимо прочего, она отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Автомобиль в топовой комплектации Ultra комплектуется наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и широким спектром систем безопасности. В их числе – система мониторинга слепых зон, ассистент удержания в полосе движения, системы помощи при перестроении и движении в пробках, функция автоматического торможения, система предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическое переключение ближнего света фар на дальний и наоборот.

Познакомиться с автомобилем OMODA S5 можно в дилерском центре OMODA «САТУРН-Р-АВТО» на ул. Спешилова, 104а.

Подробнее по телефону +7 (342) 250-70-00

Сайт: omoda-saturn-r.ru

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