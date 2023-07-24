«Известия»: Минобороны допустило создание полка ракетоносцев Ту-160 на Дальнем Востоке

Министерство обороны России рассматривает возможность развертывания авиационного полка стратегических ракетоносцев Ту-160 на Дальнем Востоке, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. По их данным, окончательное решения пока не принято.

Как пишут «Известия», в рамках госзаказа проходит модернизация Ту-160 и строительство новых машин с индексом «М». В случае создания авиационного полка, он войдет в состав дальней авиации, базирующейся в Амурской области.

Ту-160 — крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Разработан ПАО «Туполев» (входит в «Ростех» через ОАК).

Свой первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода Ту-160М совершил 25 января 2018 года. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.

Лусине Баласян