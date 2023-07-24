На выборах в Конгресс Испании лидирует оппозиционная партия

Консервативная Народная Партия (PP) Испании лидирует на минувших досрочных выборах после обработки 99% бюллетеней. Она получает 136 мест в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) из 350. Лидер PP Альберто Фейхоо объявил о намерении сформировать правительство.

Согласно данным, которые приводит El Pais, Испанская социалистическая партия премьер-министра Испании Педро Санчеса имеет 122 мандата, правая партия «Вокс» — 33, левое движение «Сумар» — 31. Абсолютное большинство, согласно предварительным данным, пока не получает никто.

«Я беру на себя инициативу диалога по формированию правительства в соответствии с волей большинства испанцев, выраженной на выборах в это воскресенье. И я официально прошу, чтобы ни у кого не возникло соблазна снова блокировать Испанию»,— заявил Альберто Фейхоо, выступая из штаб-квартиры партии.

Педро Санчес объявил внеочередные выборы 23 июля. Нижняя палата из 350 депутатов должна согласовать должность премьер-министра, который определит дальнейшую политическую повестку. Причиной внеочередных выборов стало то, что с 2019 года ни один кандидат не смог получить поддержку парламента в установленный срок.

Лусине Баласян