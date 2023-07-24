Резников допустил вступление Украины в НАТО на саммите в 2024 году

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может вступить в НАТО на следующем саммите альянса в 2024 году. Альянсу исполнится 75 лет. При этом он подчеркнул, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после завершения боевых действий. Он выразил надежду, что к следующему июльскому саммиту НАТО конфликт закончится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Украины Алексей Резников

Фото: Ints Kalnins, Reuters Министр обороны Украины Алексей Резников

Фото: Ints Kalnins, Reuters

«Кто знает, может это будет очень важный день для Украины. Это просто мой прогноз»,— сказал господин Резников CNN.

Журналист СNN также попросил министра прокомментировать отказ США гарантировать вступление Украины в НАТО сразу после завершения конфликта. По его словам, Украина продолжит работу над необходимыми реформами, а значит процесс ее вступления будет упорядочен.

На саммите в Вильнюсе, который проходил 11–12 июля, страны НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины. В рамках этого пакета члены альянса утвердят план помощи Украине для достижения совместимости украинских войск в соответствии со стандартами НАТО, создадут Совет НАТО—Украина, а также позволят стране присоединиться к альянсу без выполнения плана действий по достижению членства.

В коммюнике альянса говорится, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО, «когда все условия будут выполнены» и после согласия между союзниками.

Об итогах саммита — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лусине Баласян