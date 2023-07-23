Первый тур

«Урал»—ЦСКА 2:1
Аюпов, 21; Мишкич, 54 (пен.) — Заболотный, 62.
«Пари Нижний Новгород»—«Зенит» 0:2
Кассьерра, 57, 83. Удаление: Александров («Нижний Новгород»), 48.
«Локомотив»—«Рубин» 2:2
Тикнизян, 23; Изидор, 88 — Даку, 3; Фамейе, 58.
«Ахмат»—«Крылья Советов» 1:2
Агаларов, 90+5 (пен.) — Гарре, 13; Бабкин, 85.
«Спартак»—«Оренбург» 3:2
Мозес, 45+1; Хлусевич, 76, 90+1 — Воробьев, 51; Флорентин, 67.
«Ростов»—«Факел» 2:1
Осипенко, 39; Тугарев, 56 — Марков, 17.
«Сочи»—«Балтика» 2:0
Крамарич, 6; Дркушич, 83.