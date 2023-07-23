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Коммерсантъ FM
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Первый тур

«Урал»—ЦСКА 2:1

Аюпов, 21; Мишкич, 54 (пен.) — Заболотный, 62.

«Пари Нижний Новгород»—«Зенит» 0:2

Кассьерра, 57, 83. Удаление: Александров («Нижний Новгород»), 48.

«Локомотив»—«Рубин» 2:2

Тикнизян, 23; Изидор, 88 — Даку, 3; Фамейе, 58.

«Ахмат»—«Крылья Советов» 1:2

Агаларов, 90+5 (пен.) — Гарре, 13; Бабкин, 85.

«Спартак»—«Оренбург» 3:2

Мозес, 45+1; Хлусевич, 76, 90+1 — Воробьев, 51; Флорентин, 67.

«Ростов»—«Факел» 2:1

Осипенко, 39; Тугарев, 56 — Марков, 17.

«Сочи»—«Балтика» 2:0

Крамарич, 6; Дркушич, 83.

  • Газета «Коммерсантъ» №132/П от 24.07.2023, стр. 12

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