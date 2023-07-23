Kyiv Post: моральный дух ВСУ падает из-за отсутствия успехов в наступлении и потерь

Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой рассказали о падении морального духа из-за потерь и отсутствия значительных успехов в контрнаступлении. Они отметили, что будут продолжать сражаться, однако быстрого завершения наступления не ждут. Многие из них говорили на условиях анонимности.

Украинские военные рассказали о медленной тактике нападения, используемой сейчас ВСУ, из-за которой они подозревают, что, возможно, будут убиты еще до того, как случится прорыв.

«Ситуация очень тяжелая. Русским дали слишком много времени, чтобы подготовиться к широко анонсированному украинскому контрнаступлению. Им было ясно, что одним из направлений украинского удара, если не главным, будет Запорожье»,— сказал военный медик на условиях анонимности. «И они очень хорошо подготовились … Каждый квадратный дюйм заминирован»,— добавил он.

«За один месяц мы продвинулись всего на полтора километра … Мы продвигаемся вперед по сантиметрам, но я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материальных средств, которые мы потратили»,— рассказал украинский медик.

По словам пехотинца, воюющего под Донецком, взять российское укрепление — значит стать неизбежной мишенью. «Как только начинается атака, российская артиллерия начинает работать по нам»,— рассказал он. «Каждые сто метров земли, которые мы завоевываем, означают 4–5 пехотинцев, покинувших строй — это средние потери»,— сообщил он.

При этом в некоторых подразделениях ВСУ моральный дух остается на высоте, отмечает Kyiv Post. Например, два военных в текстовых сообщениях сообщили, что атаки их подразделения в бахмутском секторе неизменно успешны.

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Мария Федотова