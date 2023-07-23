Главные анонсы 24–30 июля

24 июля, понедельник
Начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов — Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В Риме начнется саммит ООН по продовольственным системам, который пройдет на площадке продовольственной и сельскохозяйственной организации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесет визиты в Австралию, Новую Зеландию и Королевство Тонга.
25 июля, вторник
В Санкт-Петербурге пройдет Российско-африканская конференция Валдайского клуба «Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире».
26 июля, среда
В Москве пройдет пленарное заседание Госдумы РФ, которое станет завершающим в сессии.
В Нью-Йорке (США) пройдет заседание Совбеза ООН по запросу России, на нем пойдет речь о преследовании последователей канонической Украинской православной церкви.
В американском штате Делавэр сын действующего президента США Хантер Байден предстанет перед судом. Ранее он признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, а также в нарушении правил хранения оружия.
Франция и Япония впервые в истории проведут совместные военные учения.
27 июля, четверг
В Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» начнется Второй саммит, экономический и гуманитарный форум Россия—Африка.
«Яндекс» планирует опубликовать финансовые результаты по итогам второго квартала 2023 года.
Вашингтон посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
28 июля, пятница
В Швеции экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в неповиновении властям после акции в нефтяном порту города Мальмё на юге королевства.
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Папуа—Новую Гвинею.
29 июля, суббота
В Москве состоится первый съезд Клуба молодых предпринимателей.
30 июля, воскресенье
День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет главный военно-морской парад.
В Баку начнется Кубок мира по шахматам (FIDE).