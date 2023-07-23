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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 24–30 июля

Важнейшие события предстоящей недели

24 июля, понедельник

Начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов — Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В Риме начнется саммит ООН по продовольственным системам, который пройдет на площадке продовольственной и сельскохозяйственной организации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесет визиты в Австралию, Новую Зеландию и Королевство Тонга.

25 июля, вторник

В Санкт-Петербурге пройдет Российско-африканская конференция Валдайского клуба «Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире».

26 июля, среда

В Москве пройдет пленарное заседание Госдумы РФ, которое станет завершающим в сессии.

В Нью-Йорке (США) пройдет заседание Совбеза ООН по запросу России, на нем пойдет речь о преследовании последователей канонической Украинской православной церкви.

В американском штате Делавэр сын действующего президента США Хантер Байден предстанет перед судом. Ранее он признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, а также в нарушении правил хранения оружия.

Франция и Япония впервые в истории проведут совместные военные учения.

27 июля, четверг

В Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» начнется Второй саммит, экономический и гуманитарный форум Россия—Африка.

«Яндекс» планирует опубликовать финансовые результаты по итогам второго квартала 2023 года.

Вашингтон посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

28 июля, пятница

В Швеции экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в неповиновении властям после акции в нефтяном порту города Мальмё на юге королевства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Папуа—Новую Гвинею.

29 июля, суббота

В Москве состоится первый съезд Клуба молодых предпринимателей.

30 июля, воскресенье

День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет главный военно-морской парад.

В Баку начнется Кубок мира по шахматам (FIDE).

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