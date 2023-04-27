Суд оправил в СИЗО жителя Березовского по делу об убийстве медбрата

Березовский городской суд избрал в отношении жителя Березовского Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медбрата выездной фельдшерской бригады, меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в СИЗО он пробудет два месяца — до 25 июня.

По версии следствия, вечером 25 апреля 2023 года Геннадий Казаков на лестничной площадке дома из личной неприязни нанес проникающее ранение грудной клетки медбрату выездной фельдшерской бригады, который приехал для оказания помощи его жене. Пострадавший смог добраться до машины скорой помощи, и его увезли в больницу. Однако спасти его не удалось.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в тот вечер Геннадий Казаков находился в невменяемом состоянии по причине сильного алкогольного опьянения. «По одной версии, он не осознавал, что творит. По второй версии, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге. Что послужило причиной агрессии в реальности, будет установлено в ходе начатого расследования»,— отметил полковник Горелых.

Нападавшему предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Как сообщили в СКР по Свердловской области, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. Ранее сообщалось, что нападавший трижды привлекался к уголовной ответственности: дважды за кражу (в 1974 и 1976 годах), а также за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей жене. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 15 лет.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте